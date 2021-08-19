В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29.

Как рассказали РИА Новости в Минобороны, самолет выполнял плановый полет без боекомплекта, пилот погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Причины катастрофы на месте будет выяснять комиссия ВКС. Это уже вторая катастрофа с военным самолетом в России за сутки. В воскресение в Подмосковье разбился экспериментальный Ил-112В. Трое членов экипажа погибли.
2021-08-19T02:07:16+03:00
2021-08-19T02:07:21+03:00
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02:07, 19 августа 2021
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