В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29.

Как рассказали РИА Новости в Минобороны, самолет выполнял плановый полет без боекомплекта, пилот погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Причины катастрофы на месте будет выяснять комиссия ВКС. Это уже вторая катастрофа с военным самолетом в России за сутки. В воскресение в Подмосковье разбился экспериментальный Ил-112В. Трое членов экипажа погибли.