Советник главы Чечни Адам Шахидов назвал участников движения «Талибан»* красавчиками.

Соответствующий комментарий появился в его Инстаграме 15 августа, когда талибы взяли пол контроль Кабул. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «Талибан» проектом США и заявил, что участники движения угрожают соседям Афганистана в Средней Азии.

*движение, признано в России террористическим и запрещено.