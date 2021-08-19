США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба.

Так считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В интервью «Известиям» он сказал, что производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад. По его словам, за время присутствия американских войск число терактов выросло в Афганистане в разы.