США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба.

Так считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В интервью «Известиям» он сказал, что производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад. По его словам, за время присутствия американских войск число терактов выросло в Афганистане в разы.
2021-08-19T02:04:58+03:00
2021-08-19T02:05:02+03:00
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02:04, 19 августа 2021
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