Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США.

Об этом в эфире телеканала ABC заявил президент США Джо Байден. Он уточнил, что если потребуется, это произойдет даже после утвержденных на 31 августа сроков. По словам президента, в Афганистане сейчас остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США хотят вывезти из страны.
2021-08-19T02:03:59+03:00
2021-08-19T02:04:04+03:00
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02:03, 19 августа 2021
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