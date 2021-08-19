Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США.

Об этом в эфире телеканала ABC заявил президент США Джо Байден. Он уточнил, что если потребуется, это произойдет даже после утвержденных на 31 августа сроков. По словам президента, в Афганистане сейчас остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США хотят вывезти из страны.