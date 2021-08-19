Папа Франциск после аудиенции в Ватикане сыграл с одним из верующих в настольный футбол.

Агрегат для кикера был установлен в ватиканском помещении заранее, что, как пишут итальянские СМИ, обрадовало главу римско-каталической церкви. 84-летний понтифик, который родился в Аргентине, является страстным поклонником футбола. Понтифик болеет за клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро» из Буэнос-Айреса.
2021-08-19T01:10:19+03:00
2021-08-19T01:10:26+03:00
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01:10, 19 августа 2021
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