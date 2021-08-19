Минюст внес движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр «иностранных агентов».

Туда включены организации, не имеющие юридического лица в России. «Голос» стал первой структурой, попавшей в новый реестр. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц назвал внесение движения в реестр иноагентов «максимально демонстративной атакой» на независимых наблюдателей перед выборами в ГД» По его мнению, произошедшее можно воспринимать как «серьезный сигнал о готовящихся фальсификациях». Он также заявил, что движение продолжит работу, маркируя свои материалы в соответствии с требованиями для «иностранных агентов».