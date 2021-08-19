Лондон пообещал удвоить объемы гуманитарной помощи Афганистану.

Глава МИД Соединенного королевства Доминик Рааб у себя в Твиттере призывал другие страны следовать этому примеру. По его словам, в этом году объем британской помощи Афганистану составит почти 400 млн долл.
2021-08-19T01:08:05+03:00
2021-08-19T01:08:09+03:00
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01:08, 19 августа 2021
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