Сохранение военного присутствия в Афганистане потребовало бы увеличения американского контингента.

Об этом в эфире Эй-би-си заявил президент США Джо Байден. По его словам, это положило бы конец договоренностям с «Талибан»* о ненападении на американские силы.
*движение признано в РФ
террористической организацией и запрещено
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Об этом в эфире Эй-би-си заявил президент США Джо Байден. По его словам, это положило бы конец договоренностям с «Талибан»* о ненападении на американские силы.
*движение признано в РФ
террористической организацией и запрещено
Л.Лазерсон: У меня один вопрос. На кого работает Юля Латынина? В чьих интересах Юля Латынина распространяет эту информацию?..
Ю.Латынина: Вы знаете, мне обычно такие вопросы задают пригожинские тролли. Я могу вам ответить так же, как пригожинским троллям. Идите на три буквы…