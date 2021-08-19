Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет.

Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, ситуацию в этой стране необходимо налаживать путем мирного диалога. Патрушев считает, что Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане, с территории которого не будут исходить угрозы региону. Патрушев назвал российским приоритетом в центральной Азии контроль за миграцией из Афганистана и недопущение террористов под видом беженцев.
2021-08-19T01:05:58+03:00
2021-08-19T01:06:03+03:00
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01:05, 19 августа 2021
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