Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет.

Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, ситуацию в этой стране необходимо налаживать путем мирного диалога. Патрушев считает, что Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане, с территории которого не будут исходить угрозы региону. Патрушев назвал российским приоритетом в центральной Азии контроль за миграцией из Афганистана и недопущение террористов под видом беженцев.