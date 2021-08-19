Президент Афганистана Ашраф Гани опубликовал в ФБ первое заявление с момента бегства из страны.

Он объяснил свои действия опасностью казни и пообещал в скором времени вернуться на родину. Гани также отверг обвинения в том, что он якобы украл из государственной казны 169 миллионов долларов. Ссейчас Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Он утверждает, что «ведет консультации с другими» странами и будет продолжать усилия «для достижения справедливости для афганцев». Гани покинул страну 15 августа, когда движение Талибан* взяло под контроль Кабул.

*Признанное в РФ террористической организацией и запрещено.