В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29.

Как сообщили в Южном военном округе, самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, летчик погиб. МиГ-29 выполнял плановый полет без боекомплекта. К месту катастрофы направлена комиссия главного командования ВКС. Самолеты МиГ-29 стоят на вооружении с 1980-х годов.