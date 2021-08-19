В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29.

Как сообщили в Южном военном округе, самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, летчик погиб. МиГ-29 выполнял плановый полет без боекомплекта. К месту катастрофы направлена комиссия главного командования ВКС. Самолеты МиГ-29 стоят на вооружении с 1980-х годов.
2021-08-19T01:03:47+03:00
2021-08-19T01:03:51+03:00
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01:03, 19 августа 2021
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