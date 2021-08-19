МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны

На следующей неделе МВФ должен был перечислить Кабулу порядка 400 миллионов долларов. Мировое сообщество пока не признало талибов легитимным руководством Афганистана.
«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России
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На следующей неделе МВФ должен был перечислить Кабулу порядка 400 миллионов долларов. Мировое сообщество пока не признало талибов легитимным руководством Афганистана.
«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России
Л.Лазерсон: У меня один вопрос. На кого работает Юля Латынина? В чьих интересах Юля Латынина распространяет эту информацию?..
Ю.Латынина: Вы знаете, мне обычно такие вопросы задают пригожинские тролли. Я могу вам ответить так же, как пригожинским троллям. Идите на три буквы…