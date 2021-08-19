Первый апелляционный суд Москвы рассмотрит жалобу бывшего доцента МАИ Воробьева на приговор по делу о госизмене

Мосгорсуд, в ходе процесса, проходившего в закрытом режиме, осудил преподавателя на 20 лет колонии строгого режима. Как следует из незасекреченной части приговора, основанием для обвинения стали частицы пыли из «китайского региона» на карте памяти телефона доцента. Он сам виновным себя не признал. Защита полагает, что Воробьев мог стать жертвой провокации сотрудников ФСБ.

Его жена, Светлана Воробьёва, в интервью телеканалу «Дождь», отметила, что на оправдательный приговор надеяться уже нельзя, но возможно смягчение меры пресечения.

Воробьёва подчеркнула, что практически у каждого преподавателя в МАИ есть контакты за границей, необходимые для развития института, и в этом нет ничего страшного.