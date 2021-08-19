Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» внесли в список незарегистрированных организаций-иноагентов

Соответствующая запись появилась в реестре Минюста за месяц до выборов в Госдуму. «Голос» стал первой внесенной в него организацией.

Член совета «Голоса» Виталий Аверин сказал «Эху Москвы», что движение намерено обжаловать это решение в порядке, предусмотренном законом.

Аверин подчеркнул, что решение Минюста связано с приближающимися выборами в Госдуму и с миссией движения. «Голос» занимается контролем за проведением выборов. В том числе, готовит наблюдателей, собирает жалобы и анализирует итоги голосования.