Ряд мероприятий, приуроченных к годовщине августовского путча, пройдут сегодня в России

30-летие событий, которые в итоге привели к появлению современной России, нынешнее руководство страны предпочло не замечать. Пока что о каких-либо официальных мероприятиях, приуроченных к этой дате ни на сегодня, ни на 22 августа, когда в стране празднуют день государственного флага, не сообщается. Владимир Путин, как ожидается, в один из ближайших дней посетит Нижний Новгород, где как раз сегодня стартуют торжества по случаю 800-летия города. Кроме того, по-прежнему из-за коронавируса действуют ограничения на массовые мероприятия. Поэтому одним из центральных событий становится открытие выставки фотографий в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. Там должны будут показать снимки событий тех дней, которые ранее не экспонировались. Теме августовского путча будут посвящены и акции, которые планируют провести сегодня российские коммунисты. Хотя основная тема – подготовка к выборам и давление на кандидатов от КПРФ. В силу ряда причин выступления анонсируются как встречи с избирателями.

19 августа 1991 году представители высшего советского создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению и объявили об отстранении от власти президента Михаила Горбачева. В Москву были введены войска. Российский президент Борис Ельцин объявил действия членов комитета попыткой государственного переворота. Спустя несколько дней, после массовых гражданских протестов, все участники переворота были арестованы.