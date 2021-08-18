В Москве комики провели стендап-концерт в поддержку Идрака Мирзализаде, арестованного за шутку про русских

В Москве комики провели стендап-концерт «Шутки — не преступление» в поддержку Идрака Мирзализаде, арестованного за шутку про русских. Как сообщает интернет-издание «Медиазона», концерт прошел в клубе 1930 Moscow. Перед началом выступления комики включили обращение Мирзализаде, записанное из изолятора временного содержания. Он поблагодарил всех за поддержку.

Во время выступления артисты подчеркивали, что «шутка — не преступление» и спели песню в конце стендапа.

Таганский суд Москвы назначил 10 суток ареста комику по делу в возбуждении ненависти из-за выступления в ютуб-шоу «Разгоны». Он шутил о сложностях аренды квартиры в Москве и рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риэлторов сдать квартиру именно ему.