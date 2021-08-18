Председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту раскритиковал проект реформ, который предлагает РФС

Председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Борис Пайкин раскритиковал проект реформ, который предлагает Российский футбольный союз. Так, по мнению депутата, реформа должна охватить все сферы футбола — от развития детско-юношеских секций до принципов формирования сборной команды. Пока же к обсуждению предстоящих перемен привлечены только клубы премьер-лиги. Пункт из программы РФС об отмене лимита на легионеров Пайкин назвал самым нашумевшим. Также, по его словам, «настороженность вызывет и мотивация игроков». Он выразил мнение, что она находится не только в материальной плоскости, учитывая, что Топ-10 футболистов Российской премьер-лиги получают порядка 2-3 миллионов евро в год. Средняя зарплата игроков, согласно открытым данным, составляет примерно 800 тысяч рублей в месяц.