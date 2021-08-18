США больше не считают сбежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани политической фигурой

Об этом заявила первый замгоссекретаря Уэнди Шерман, комментируя видеообращение, которое Гани записал к афганскому народу.

Сегодня Гани впервые публично обратился к гражданам республики после своего отъезда из Кабула 15 августа, когда талибы были на подступах к столице страны. Он подтвердил, что сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. В своей речи, опубликованной в Фейсбуке, Гани сказал, что на него готовилось покушение некими «иностранцами» и охрана вынудила его срочно уехать. Гани назвал «лживыми и безосновательными» обвинения в том, что он покинул страну, взяв с собой крупную сумму денег, и это могут подтвердить сотрудники таможни.

«Талибан» — террористическое движение, запрещенной в России.