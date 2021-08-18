28 населенных пунктах Московской области остались без света из-за грозы, которая сопровождалась сильными порывами ветра. В их числе Раменский, Воскресенский, Ступино, Клин, Жуковский, сообщил источник «Интерфакса». В областном министерстве энергетики ранее говорили, что серьезных отключений электроэнергии в регионе не зафиксировано. Собеседник агентства также рассказал, что в Подольске на территории завода «Зингер» в результате порыва ветра произошло обрушение трехметрового кирпичного забора на проезжую часть. Пострадал один человек, он госпитализирован. Кроме того из-за разгула стихии в Подмосковье упали 100 деревьев, повреждены полтора десятка машин в семи городских округах.
2021-08-18T22:35:12+03:00
2021-08-18T22:35:12+03:00
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22:35, 18 августа 2021
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