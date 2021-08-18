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22:34, 18 августа 2021

Администрация США рассматривает варианты блокировки доступа талибов к резервным активам на сумму около 460 млн долл.

Администрация США рассматривает варианты блокировки доступа талибов к резервным активам на сумму около 460 миллионов долларов. Их Международный валютный фонд должен направить Афганистану на следующей неделе. Об этом со ссылкой на неназванного представителя Министерства финансов США сообщила газета «Нью-Йорк таймс». По ее данным, МВФ в настоящее время следит за реакцией входящих в состав фонда стран-акционеров, чтобы определить их отношение к захватившим власть боевикам.

Как сказал источник газеты, если правительство талибов не будет признано легитимным, то оно не сможет получить доступ к активам от МВФ.

«Талибан» — радикальное движение, запрещенное в России.


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