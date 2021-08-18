«Аэрофлот» вернет стоимость билетов или перебронирует их пассажирам, которые не улетят в Бангкок из-за отмены рейсов

«Аэрофлот» вернет стоимость билетов или перебронирует авиабилеты пассажирам, которые не улетят в Бангкок из-за отмены рейсов. Об этом сказал ТАСС официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок до конца октября. На сайте перевозчика последним днем, когда можно приобрести билеты на это направление, значится 21 августа.

Ранее источник агентства, близкий к группе «Аэрофлот», сообщил, что приостановка связана с ограничением на полеты над Афганистаном