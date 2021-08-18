Минюст внесло «Голос» в новый реестр организаций, не имеющих юрлица в России, выполняющих функции «иноагента»

Министерство юстиции внесло движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр организаций, не имеющих юрлица в России, выполняющих функции «иноагента». «Голос» стал первым в данном списке. В качестве иностранного финансирования на сайте Минюста указана гражданка Армении. Как сказал «Эху Москвы» член совета «Голоса» Виталий Аверин, организация намерена обжаловать это решение.