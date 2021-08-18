Минюст внесло «Голос» в новый реестр организаций, не имеющих юрлица в России, выполняющих функции «иноагента»

Министерство юстиции внесло движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр организаций, не имеющих юрлица в России, выполняющих функции «иноагента». «Голос» стал первым в данном списке. В качестве иностранного финансирования на сайте Минюста указана гражданка Армении. Как сказал «Эху Москвы» член совета «Голоса» Виталий Аверин, организация намерена обжаловать это решение.
2021-08-18T22:31:32+03:00
2021-08-18T22:31:32+03:00
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22:31, 18 августа 2021
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