«Голос» обжалует решение Минюста о внесении движения в реестр «иностранных агентов»

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» первым внесено в новый реестр незарегистрированных объединений иноагентов. Как сказал член Совета и координатор сети региональных отделений движения «Голос» Виталий Аверин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это решение Минюста будет обжаловано.

«Наша команда расценивает решение Минюста незаконное, и мы его будем оспаривать. Мы считаем сам закон неконституционным», — сказал он.

В.Аверин считает, что данное решение ведомства связано непосредственно с предстоящими выборами в Госдуму.

«Безусловно, это связано с выборами, это связано с миссией нашего движения. Те цели и задачи, которые мы ставим, видимо как-то идут вразрез с интересами правящего класса», — отметил он.

В.Аверин заверил, что организация будет продолжать свою деятельность.

«Мы такой сценарий безусловно рассматривали. Более того, мы раньше с этим уже сталкивались. Первым ОНК, который первым был признан иноагентом была Ассоциация «Голос» — наш родоначальник. Мы понимаем, с какими рисками мы столкнемся, но мы продолжим мониторить текущую избирательную кампанию», — сказал он.