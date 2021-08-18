Последствия непогоды в Москве оказались не столь разрушительными, как предупреждали экстренные службы города

Четверть месячной нормы осадков выпала в столице за несколько часов. В результате есть поваленные деревья, некоторые машины повреждены. Пострадала 49-летняя жительница города, она получила перелом ребер и травму головы, ее направили в больницу. Состояние оценивается как средне тяжелое. Из-за непогоды отменяли и задерживали рейсы в аэропортах Москвы, это коснулось трех авиаузлов – Шереметьево, Внуково и Домодедово. Три разряда молнии попали в антенную часть Останкинской башни, но не повлияли на ее работу. Посетителей увели со смотровых площадок в закрытые помещения. Еще в первой половине дня Гидрометцентр и МЧС предупредили о надвигающемся ливне и сильном ветре. Был даже объявлен предпоследний «оранжевый» уровень опасности. Это означает вероятность возникновения стихийных бедствий. В четверг также прогнозируются сложные погодные условия.

Коммунальные службы продолжают работать на улицах города и устраняют последствия грозы.