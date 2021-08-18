Всемирная организация здравоохранения пока не видит необходимости в повторной вакцинации от коронавируса

Это не должно являться приоритетом, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Со своей стороны директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сказал, что ревакцинация — это выдача спасательных жилетов тем, у кого они есть.



Ранее ВОЗ призвала до конца года ввести мораторий на повторную вакцинацию из-за глобального неравенства в доступе к препаратам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или хотя бы получили одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в богатых.