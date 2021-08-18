Движение «Голос» внесено в новый реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено в новый реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующая запись появилась на официальном сайте Министерства Юстиции сегодня, за месяц до выборов в Госдуму. Там говорится, что «Голос» финансировала гражданка Армении. О создании такого списка сообщалось в феврале. «Голос» стал первой внесенной в него организацией.

Член совета «Голоса» Виталий Аверин сказал «Эху Москвы», что движение намерено обжаловать это решение в порядке, предусмотренном законом. Аверин подчеркнул, что решение Минюста связано с приближающимися выборами в Госдуму и с миссией движения.

«Голос» занимается контролем за проведением выборов. В том числе, готовит наблюдателей, собирает жалобы и анализирует итоги голосования.



Публицист Александр Невзоров сомневается в честности предстоящих в стране выборов. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».



Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней с 17 до 19 сентября, в том числе в режиме онлайн-голосования.