Мэрия столицы не согласовала некоторые мероприятия по случаю 30-летнего юбилея августовского путча 1991 года

Московская мэрия не согласовала некоторые мероприятия по случаю 30-летнего юбилея августовского путча 1991 года. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший замруководителя администрации президента России, участник августовских событий Сергей Красавченко.

«Нам московская мэрия не согласовала проведение митинга и шествия к месту гибели героев августовских событий и памятнику на Лубянке. При этом они также не согласовали встречу на подъеме флага в День флага», — сказал он.

С.Красавченко подчеркнул, что проведение митингов и шествий отклоняют не в первый раз, и это уже стало для властей традицией. Последние годы проходят небольшие, спонтанные встречи на подъёме флага и у Белого дома.

Мероприятия, посвященные 30-летию августовских событий пройдут с 19 по 22 августа. Как сказал С.Красавченко, 19 августа откроется конференция в Сахаровском центре, признанном иностранным агентом, «30 лет победы над ГКЧП. Уроки истории во имя будущего», в рамках которой пройдут два пленарных заседания, где будут выступать известные участники событий и ученые.

По словам С.Красавченко, 20 и 21 августа пройдут поминальные действа на месте гибели 3-х героев погибших. 21 августа на Ваганьковском кладбище состоится возложение цветов погибших, а с 11.00 до 12.00 на Новодевичьем кладбище пройдет акция, посвященная активным участникам событий августа 1991 года. А 22 августа состоится традиционно памятная акция — подъем флага на пересечении Садового кольца и Нового Арбата.