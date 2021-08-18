Олимпийская чемпионка по легкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине, которые пройдут 21 августа. Она не смогла получить американскую визу, сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова. По ее словам, следующим стартом легкоатлетки станет этап в Лозанне 26 августа.