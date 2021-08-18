Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Гани объяснил бегство необходимостью предотвратить кровопролитие

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани объяснил свое бегство из страны необходимостью предотвратить кровопролитие. Об этом он заявил в видеообращении через свой аккаунт в «Фейсбуке», прямую трансляцию которого вел телеканал «Аль-Джазира». Гани подтвердил, что в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Он подчеркнул, что не считает себя предателем и назвал ложными обвинения в том, что бежал с «миллионами долларов наличными». По его словам, он оставил на родине свои активы и конфиденциальные документы. Гани также отметил, что вел переговоры с талибами об обеспечении безопасности Кабула и мирной передаче власти.

