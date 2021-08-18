Движение «Голос» внесено в новый список незарегистрированных общественных объединений — иностранных агентов

Движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено в новый список незарегистрированных общественных объединений— иностранных агентов. Оно стало первой в таком реестре организаций, не имеющих юридического лица в России. Министерство юстиции сообщило о планах его создания в феврале. Член совета «Голоса» Виталий Аверин сказал «Эху», что движение намерено обжаловать решение о своем включении в этот список.
2021-08-18T21:32:08+03:00
2021-08-18T21:32:08+03:00
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21:32, 18 августа 2021
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