Кандидатов в ГД от ЕР, которые в воскресенье должны встретиться с Путиным, посадили на карантин

Кандидатов в Госдуму от «Единой России», которые в воскресенье должны встретиться с президентом Владимиром Путиным, посадили на карантин. Об этом сообщают РБК и Znak.com со ссылкой на источники. По их данным, в общей сложности на карантине находятся 30-35 человек, в том числе из числа первой пятерки общефедерального списка. Отмечается, что входящий в нее глава МИД Сергей Лавров еще вчера посещал Калининградскую область, а на завтра у него назначены переговоры в Москве. В то же время, все мероприятия с участием министра обороны Сергея Шойгу на этой неделе перенесены в онлайн-формат.

