СЖР намерен обратиться к властям из-за их решения не продлевать рабочую визу британской журналистке Рейнсфорд

Союз журналистов России намерен обратиться к властям страны из-за их решения не продлевать рабочую визу британской журналистке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд. Председатель СЖР Владимир Соловьёв объяснил «Эху Москвы», что власти не должны таким образом оказывать политическое давление на сотрудников СМИ. Соловьёв выразил надежду на благоразумное решение российских властей.

На прошлой неделе стало известно, что Москва не продлит визу Саре Рейнсфорд, которая почти треть своей жизни провела в России, Она должна покинуть страну до конца августа.