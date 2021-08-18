В Москве завтра откроется Центр борьбы с принудительной вакцинацией

Центр борьбы с принудительной вакцинацией откроется завтра в Москве. Инициатор создания, депутат Ленинградской области от фракции «Справедливая Россия» Руслан Гайсин объяснил в интервью «Эха Москвы», что центр будет существовать для юридической помощи людям, которые потеряли работу из-за невозможности вакцинироваться от коронавируса.

«Ко мне обратились люди в связи с участившимися случаями увольнений и наказаний в коммерческих и государственных структурах, потому что они не идут прививаться. Мы в рамках депутатской деятельности провел работу с юристами, выяснили, что это не соответствует законодательству, и решили с коллегами создать центр в Санкт-Петербурге помощи людям, столкнувшимся с подобными вопросами. Это получило большой отклик и резонанс. Теперь к открытию готовится второй (в Москве)», — сказал он.

Р.Гайсин подчеркнул, что сам не против вакцинации, но она должна быть добровольной. Он добавил, что уже получил ответ от Минтруда, что принуждения действительно неправомерные.