Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани намерен сегодня опубликовать видеообращение

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани, по данным телекомпании «Си-Эн-Эн», намерен сегодня опубликовать видеообращение. По данным источников, он разъяснит подробности своего бегства и объяснит, почему оно было незапланированным. Гани покинул Афганистан 15 августа, когда талибы готовились взять под контроль столицу страны Кабул. Сегодня МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что он находится в этой стране.

