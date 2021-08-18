Белорусские спортсмены рассказали о запрете выезжать за границу на соревнования даже за свой счет

Это следует из переписки, скриншот которой опубликовал в инстаграме белорусский легкоатлет Андрей Кравченко, который вместе со своей женой, спортсменкой Яной Максимовой в начале августа решил остаться в Германии. О запрете со слов других спортсменов рассказала РБК белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая из-за скандала во время Олимпиады в Токио уехала в Польшу. Tribuna также пишет об этом со ссылкой на источник.