Белорусские спортсмены рассказали о запрете выезжать за границу на соревнования даже за свой счет

Это следует из переписки, скриншот которой опубликовал в инстаграме белорусский легкоатлет Андрей Кравченко, который вместе со своей женой, спортсменкой Яной Максимовой в начале августа решил остаться в Германии. О запрете со слов других спортсменов рассказала РБК белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая из-за скандала во время Олимпиады в Токио уехала в Польшу. Tribuna также пишет об этом со ссылкой на источник.
2021-08-18T20:37:29+03:00
2021-08-18T20:37:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:37, 18 августа 2021
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