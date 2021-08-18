Движение «Голос» внесено в новый реестр незарегистрированных объединений иноагентов

Движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено в новый список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Соответствующая запись появилась в реестре Министерства юстиции. «Голос» стал первой внесенной в него организацией. Отмечается, что общероссийское общественное движение финансировала гражданка США.

В феврале стало известно, что Минюст создаст еще один реестр иностранных агентов, в который будет вносить незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, которые финансируются из иностранных источников и ведут в России политическую деятельность. До этого министерство вело два реестра иноагентов — зарегистрированных НКО и СМИ.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» было образовано в 2013 году после того, как существовавшая с 2000 года ассоциация с таким же названием была включена в реестр НКО — «иностранных агентов». В 2016 году ассоциацию ликвидировал суд по иску Минюста.