Зафиксированы 130 приходов силовиков к москвичам, чьи адреса оказались в слитых базах данных сторонников Навального

Правозащитники зафиксировали уже 130 приходов силовиков к москвичам, чьи адреса оказались в слитых базах данных сторонников Алексея Навального. Количество обращений к юристам не прекращается, сообщила «Новой газете» юрист проекта «ОВД-Инфо» Мария Чащилова. Сами полицейские не объясняют, откуда у них базы данных. Вместе с ними приходят люди в гражданской одежде, представляющиеся сотрудниками уголовного розыска.

