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20:32, 18 августа 2021

Один человек пострадал, по предварительным данным, во время грозы в Москве

Как рассказал источник Интерфакса, в результате падения дерева на северо-западе столицы 49-летняя женщина получила перелом ребер и травму головы. Она госпитализирована. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Другой источник агентства сообщил, что порывами ветра в городе повалено около 20
деревьев, повреждения получили как минимум пять автомобилей.

Гроза обрушилась на Москву после 16 часов. По оценкам метеобюро, за несколько часов выпало 19 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. Согласно информации сервиса «Яндекс.Расписание», в трех столичных аэропортах из-за непогоды было задержано около полусотни авиарейсов, еще 25 отменены.


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