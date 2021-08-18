Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев включены в состав сбойной Европы на турнире Кубка Лейвера

Об этом сообщается на сайте турнира. Кубок Лейвера – это престижный коммерческий командный турнир. Он пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября. Он состоится уже в четвертый раз. В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса. Российские спортсмены впервые принимают в нем участие.
2021-08-18T20:05:19+03:00
2021-08-18T20:05:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2889316-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 18 августа 2021
Загрузка комментариев...