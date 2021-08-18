Reuters со ссылкой на представителя «Талибан»: Афганистан не будет демократическим государством

«Афганистан не будет демократическим государством. Страной будут управлять в соответствии с законами Шариата». Сообщает Reuters со ссылкой на представителя запрещенного в России террористического движения «Талибан». По его словам, верховым лидером при новой власти будет предводитель организации Хайбатулла Ахундзада. Боевики ожидают, что соседние страны вернут самолеты и вертолеты, на которых афганские военные бежали из страны. Ранее сообщалось, что множество воздушных судов прибыли из Афганистана в Таджикистан и Узбекистан.
2021-08-18T20:04:59+03:00
2021-08-18T20:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 18 августа 2021
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