Reuters со ссылкой на представителя «Талибан»: Афганистан не будет демократическим государством

«Афганистан не будет демократическим государством. Страной будут управлять в соответствии с законами Шариата». Сообщает Reuters со ссылкой на представителя запрещенного в России террористического движения «Талибан». По его словам, верховым лидером при новой власти будет предводитель организации Хайбатулла Ахундзада. Боевики ожидают, что соседние страны вернут самолеты и вертолеты, на которых афганские военные бежали из страны. Ранее сообщалось, что множество воздушных судов прибыли из Афганистана в Таджикистан и Узбекистан.