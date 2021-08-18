Порядка полсотни рейсов были задержаны, 25 отменены в столичных аэропортах во время сильного дождя

Согласно данным сервиса «Яндекс-расписание» больше всего изменений произошло в Шереметьеве. Сейчас ситуация уже улучшается. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службах трех воздушных гаваней, все они работают в штатном режиме. Этим вечером на Москву выпала четверть месячной нормы осадков. Сильным ветром, порывы которого достигали 17 метров в секунду, были повалены несколько деревьев. Три молнии попали в Останкинскую башню, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телерадиовещательной сети, при этом отметив, что трансляция теле и радиопрограмм не прекращалась. Ранее синоптики предупредили москвичей о крайне неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся до утра четверга.