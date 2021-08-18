Единороссов, которые должны в воскресенье встретиться с Владимиром Путиным посадили на карантин

Речь идет примерно о трех десятках человек, включая представителей федеральной пятерки списка партии на выборах в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента. По их словам, некоторые участники предстоящей встречи проходят изоляцию в «Президент-отеле».
2021-08-18T19:36:39+03:00
2021-08-18T19:36:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 18 августа 2021
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