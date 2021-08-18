Единороссов, которые должны в воскресенье встретиться с Владимиром Путиным посадили на карантин

Речь идет примерно о трех десятках человек, включая представителей федеральной пятерки списка партии на выборах в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента. По их словам, некоторые участники предстоящей встречи проходят изоляцию в «Президент-отеле».