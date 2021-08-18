Доходы россиян в пересчете на стоимость картофеля упали за год более чем на 26,5 %

В первом полугодии на среднемесячную зарплату можно было приобрести 1232 килограмма этого корнеплода. Это почти на 450 килограммов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой компании «Финэкспертиза». Как пишет интернет издание Znak.com такое изменение произошло из-за роста стоимости этого продукта и снижения реальных доходов россиян. Отмечается, что картофель стал одним из самых подрожавших продуктов питания в этом году.