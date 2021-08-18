СЖР намерен обратиться к властям с просьбой пересмотреть решение об отказе продлить визу корреспонденту ВВС Рейнсфорд

Союз журналистов России намерен обратиться к властям с просьбой пересмотреть решение об отказе продлить рабочую визу корреспонденту ВВС в Москве Саре Рейнсфорд. Российские журналисты и Национальный союз журналистов Великобритании и Ирландии объединяют усилия, призывая власти своих стран прекратить использование продления виз в качестве политического давления на журналистов, говорится в сообщении на сайте Союза. На прошлой неделе стало известно, что Москва не продлит визу Саре Рейнсфорд, которая почти треть своей жизни провела в России, Она должна покинуть страну до конца августа.