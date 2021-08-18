Людям с ВИЧ в Петербурге массово отказываются делать прививку от коронавируса

Врачи, как пишет газета «Коммерсант», требуют от пациентов справки о том, что их препараты не взаимодействуют с вакциной. Никаких причин для отказа в вакцинации ВИЧ-положительных людей нет, рассказал «Эху Москвы» представитель фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов.

Месяц назад об отказах в вакцинации ВИЧ-положительных людей сообщалась в Москве. После этого столичный департамент здравоохранения проинформировал медиков о недопустимости такой практики.

Отметим, благотворительный фонд «Гуманитарное действие» признан в России иностранным агентом.