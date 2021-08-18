Уже более ста человек сообщили о приходах силовиков в связи с регистрацией на сайтах Алексея Навального

Речь идет о людях, чьи личные данные оказались в базах проекта «Умное голосование» и сайта «Свобода Навальному». Кроме того, посещали и тех, кто отправлял пожертвования структурам оппозиционера. об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо». По его данным, полицейские приходят в гражданской одежде, представляются уголовным розыском и требуют объяснений о донатах и попадании человека в базу.

Напомним, в апреле стало известно об утечке этих данных в сеть. Организации, связанные с Алексеем Навальным, российские власти признали экстремистскими.