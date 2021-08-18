Прокуратура запросила 6 лет колонии для Сайда-Мухамеда Джумаева, которого обвиняют по делу о столкновении с силовиками на акции 23 января в Москве.

Джумаев признан виновным по трем эпизодам уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Прокурор требует для него наказания за драку с бойцом спецназа ОМОН на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Акция проходила на Пушкинской площади. Приговор огласят уже завтра. Как отмечает интернет-издание «Медиазона», Джумаев проходит по делу под девичьей фамилией своей матери и значится в материалах суда как Мархиев.

Разбирательство началось после появления в сети видеоролика, где человек, похожий на обвиняемого отвечает силой на действия бойцов ОМОНа. Задержали подсудимого в Псковской области, где он предположительно пытался перейти границу с Евросоюзом. В ходе судебного процесса Сайд-Мухамед Джумаев находился в следственном изоляторе временного содержания.

Власти Чечни предлагали Сайд-Мухамеду Джумаеву свою помощь в судебном процессе и поддержку, однако он отказался.