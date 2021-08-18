Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полеты в Бангкок

Об этом сообщает в телеграммканале генконсульство России в Пхукете. Рейсы не будут выполняться с 24 августа предварительно до конца октября. На сайте перевозчика последним днем, когда можно приобрести билет на это направление значится 21 августа. Источник ТАСС пояснил, что это связано с ограничением полетов над Афганистаном.