Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полеты в Бангкок

Об этом сообщает в телеграммканале генконсульство России в Пхукете. Рейсы не будут выполняться с 24 августа предварительно до конца октября. На сайте перевозчика последним днем, когда можно приобрести билет на это направление значится 21 августа. Источник ТАСС пояснил, что это связано с ограничением полетов над Афганистаном.
2021-08-18T19:00:38+03:00
2021-08-18T19:00:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:00, 18 августа 2021
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