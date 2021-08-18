В Подмосковье найдены черные ящики разбившегося военно-транспортного самолета ИЛ-112

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, параметрический и речевой самописцы повреждены. Но по предварительным данным могут быть расшифрованы. Работа над этим начнется завтра в спецлаборатории. Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета разбился накануне в подмосковной Кубинке. На борту находились три члена экипажа. Они погибли. В качестве версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка экипажа.
2021-08-18T18:59:14+03:00
2021-08-18T18:59:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:59, 18 августа 2021
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