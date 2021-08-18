В Подмосковье найдены черные ящики разбившегося военно-транспортного самолета ИЛ-112

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, параметрический и речевой самописцы повреждены. Но по предварительным данным могут быть расшифрованы. Работа над этим начнется завтра в спецлаборатории. Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета разбился накануне в подмосковной Кубинке. На борту находились три члена экипажа. Они погибли. В качестве версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка экипажа.