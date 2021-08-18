Прокурор запросил 6 лет для студента МГУ из Чечни по делу о нападении на силовиков на акции в поддержку Навального

Об этом сообщает интернет-издание ««Медиазона»» со ссылкой на пресс-службу суда. По версии следствия, Сайд Мухаммад Джумаев подрался с полицейскими на акции 23 января на Пушкинской площади. Задержали его спустя 5 дней в Псковской области. Депутат Госдумы Адам Делимханов предлагал Джумаеву юридическую помощь, если тот откажется от оппозиционных взглядов.
2021-08-18T18:58:12+03:00
2021-08-18T18:58:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:58, 18 августа 2021
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